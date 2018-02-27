Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:2334

Мошенники обманули двух жительниц Шостки

Несмотря на многочисленные предупреждения полицейских о наиболее распространенных схемах мошенничества, граждане все еще попадают на «крючок» аферистов.

Только с начала этого года в Шосткинском отделе полиции открыли более 20 уголовных производств по фактам совершения этого вида преступления, большая часть из которых уже раскрыта.

Так, попали в подобные мошеннические ловушки двое жительниц Шостки. Местная 67-летняя пенсионерка, спасая сына от уголовной ответственности за якобы ДТП с тяжелыми последствиями, перечислила проходимцам две тысячи гривен. Юная 17-летняя девушка передала в качестве предоплаты 400 гривен за новенький гаджет, рыночная цена которого составляет более 5000 гривен, сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Сумской области.

Право Мошенничество Шостка

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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