Мошенники обманули двух жительниц Шостки

Только с начала этого года в Шосткинском отделе полиции открыли более 20 уголовных производств по фактам совершения этого вида преступления, большая часть из которых уже раскрыта.
Так, попали в подобные мошеннические ловушки двое жительниц Шостки. Местная 67-летняя пенсионерка, спасая сына от уголовной ответственности за якобы ДТП с тяжелыми последствиями, перечислила проходимцам две тысячи гривен. Юная 17-летняя девушка передала в качестве предоплаты 400 гривен за новенький гаджет, рыночная цена которого составляет более 5000 гривен, сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Сумской области.
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