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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:27130

Рецидивист украл у соседки золотые украшения

Две пары золотых сережек, два золотых крестика, золотую цепочку украл у своей соседки ранее судимый житель Лебедина.

В дежурную часть Лебединского отделения полиции позвонила местная жительница, которая сообщила о краже золотых ювелирных изделий из ее дома. Для проверки информации на место происшествия немедленно прибыли местные полицейские. В ходе общения с правоохранителями, заявительница поделилась своей подозрением, что эту кражу мог совершить ее 26-летний ранее судимый сосед. Мужчина часто по-соседски заходил к женщине, поэтому хорошо знал, где она хранит свои ценности. Но после двух последних его визитов женщина заметила исчезновение ювелирных изделий.

Полицейские решили проверить подозрения заявительницы и посетили ее соседа, и не зря. В его доме они нашли часть похищенных ценностей, которые тот еще не успел сбыть. Правоохранители изъяли их у него и вернули потерпевшей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Лебедин

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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