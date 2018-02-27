Рецидивист украл у соседки золотые украшения

В дежурную часть Лебединского отделения полиции позвонила местная жительница, которая сообщила о краже золотых ювелирных изделий из ее дома. Для проверки информации на место происшествия немедленно прибыли местные полицейские. В ходе общения с правоохранителями, заявительница поделилась своей подозрением, что эту кражу мог совершить ее 26-летний ранее судимый сосед. Мужчина часто по-соседски заходил к женщине, поэтому хорошо знал, где она хранит свои ценности. Но после двух последних его визитов женщина заметила исчезновение ювелирных изделий.
Полицейские решили проверить подозрения заявительницы и посетили ее соседа, и не зря. В его доме они нашли часть похищенных ценностей, которые тот еще не успел сбыть. Правоохранители изъяли их у него и вернули потерпевшей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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