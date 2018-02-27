На Сумщине гость ушел с 700 украденными гривнами

На похищенные деньги он совершил несколько покупок в местном магазине, но потратить всю сумму ему помешали местные полицейские, которые вовремя вышли на след злоумышленника. Не израсходованные наличные полицейские вернули владелице.
По этому факту следователями открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. За содеянное злоумышленнику грозит уголовная ответственность от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.
Полиция в очередной раз обращается к гражданам с просьбой со всей серьезностью и ответственностью относиться к сохранению собственного имущества. Для этого нужно более тщательно подходить к определению круга тех знакомых, которых можно впустить в собственные дома. Не стоит также впускать в дом или во двор посторонних, незнакомых лиц, проявляющих к вам чрезмерный интерес, которые предлагают «по дешевке» услуги или товары. Помните, что ваша доверчивость может стоить вам потери собственного имущества, сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Сумской области.
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