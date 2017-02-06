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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:539

Шосткинскую колонию законсервируют

154 работника ШИК №66 пополнят ряды безработных.

Такую информацию сообщила директор Шосткинского горрайонного центра занятости Людмила Корзина.

«На прошлой неделе в наше учреждение поступило сообщение об увольнении 154-х работников ШИК №66. Шосткинская исправительная колония будет «законсервирована» в мае и работать не будет», - сообщила чиновница, пишет Шостка News.

Право Шосткинская исправительная колония

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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