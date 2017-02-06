Шосткинскую колонию законсервируют 154 работника ШИК №66 пополнят ряды безработных.

Такую информацию сообщила директор Шосткинского горрайонного центра занятости Людмила Корзина.

«На прошлой неделе в наше учреждение поступило сообщение об увольнении 154-х работников ШИК №66. Шосткинская исправительная колония будет «законсервирована» в мае и работать не будет», - сообщила чиновница, пишет Шостка News.