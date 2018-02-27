На Сумщине пьяный водитель пытался подкупить полицейского На Сумщине разоблачили мужчину, который пытался избежать наказания за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, подкупив полицейского.

Ахтырской местной прокуратурой совместно с управлением внутренней безопасности департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины и Ахтырским отделом полиции задокументирован факт предоставления неправомерной выгоды начальнику сектора реагирования патрульной полиции.

Мужчина, которого 20 марта 2018 года патрульные полицейские остановили в г. Ахтырка за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сразу предложил «решить» вопрос за 6 тыс. грн. Полицейский отказался получать неправомерную выгоду и составил соответствующий протокол. Об указанном факте правоохранитель сообщил руководству и прокуратуру.

В пятницу, 23 марта 2018 года, водитель пришел в отдел полиции, на этот раз за возвращение водительского удостоверения и аннулирование протокола он сразу положил на стол полицейского 4 тыс. грн.

Как сообщила руководитель Ахтырской местной прокуратуры Юлия Слабунова, пока продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой, сообщает Пресс-служба прокуратуры Сумской области.