На Сумщине пьяный водитель пытался подкупить полицейского

Ахтырской местной прокуратурой совместно с управлением внутренней безопасности департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины и Ахтырским отделом полиции задокументирован факт предоставления неправомерной выгоды начальнику сектора реагирования патрульной полиции.
Мужчина, которого 20 марта 2018 года патрульные полицейские остановили в г. Ахтырка за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сразу предложил «решить» вопрос за 6 тыс. грн. Полицейский отказался получать неправомерную выгоду и составил соответствующий протокол. Об указанном факте правоохранитель сообщил руководству и прокуратуру.
В пятницу, 23 марта 2018 года, водитель пришел в отдел полиции, на этот раз за возвращение водительского удостоверения и аннулирование протокола он сразу положил на стол полицейского 4 тыс. грн.
Как сообщила руководитель Ахтырской местной прокуратуры Юлия Слабунова, пока продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.
Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой, сообщает Пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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