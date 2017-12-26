В Сумах разыграют медали чемпионата области по хоккею 24-25 марта на стадионе «Аванград» пройдут решающие матчи в первой и высшей лиге чемпионата Сумщины по хоккею.

В субботу, 24 марта, определятся призеры и чемпион сезона 2017/18 в высшей лиге.

В 9:00 в «бронзовом» матче встретятся «Лидер» (Белополье) и «Конотоп». В 11.00 в «золотом» - «Сумы» и «Дружба».

В воскресенье разыграют медали в первой лиге. В 9.00 за третье место сыграют «Сумы-04» и «Кролевец». В 11.00 – за первое «Ромны» и «Вороны» (Сумы).