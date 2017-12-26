В Сумах разыграют медали чемпионата области по хоккею

В субботу, 24 марта, определятся призеры и чемпион сезона 2017/18 в высшей лиге.
В 9:00 в «бронзовом» матче встретятся «Лидер» (Белополье) и «Конотоп». В 11.00 в «золотом» - «Сумы» и «Дружба».
В воскресенье разыграют медали в первой лиге. В 9.00 за третье место сыграют «Сумы-04» и «Кролевец». В 11.00 – за первое «Ромны» и «Вороны» (Сумы).
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