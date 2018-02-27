На Сумщине зарегистрировали 70 случаев гриппа за неделю На 12-ой неделе 2018 года зарегистрировано 70 случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний (11 неделя - 80 случаев).

По состоянию на 23 марта полностью приостановлен учебный процесс в 3-х школах и 2-х детсадах, частично приостановлен учебный процесс в 2 школах.

За медицинской помощью обратилось 6128 человек, что на 7 человек больше, чем на предыдущей неделе. Показатель заболеваемости (суммарно гриппом и ОРВИ) среди населения области составляет 555,9 на 100 тыс. населения, что на 0,1% больше, чем на предыдущей неделе, и меньше порогового уровня на 21,7% (пороговый уровень на 12-ой неделе составляет 710,0 на 100 тыс. населення).

Превышение порогового уровня заболеваемости зарегистрировано на 7-ми административных территориях. На 6-ти административных территориях показатель заболеваемости превышает среднеобластной. Самый высокий уровень заболеваемости в Тростянецком районе (915,4 на 100 тыс. населения). Самый низкий уровень заболеваемости отмечается в Ямпольском районе (показатель 62,9 на 100 тыс. населения).

В структуре заболевших удельный вес взрослых и детей в возрасте до 17 лет составляет соответственно: 36,6% и 63,4%. Из заболевших детей 58% - дети в возрасте 5-14 лет. Заболеваемость детей в 9,3 раза превышает заболеваемость среди взрослых. Самая высокая интенсивность эпидемического процесса ОРВИ среди детей в возрастной группе от 5 до 14 лет, сообщает ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины».