Двое детей из Сум удивят Украину В воскресенье, 25 марта в 18.00, на «Интере» новый выпуск детского талант-шоу «Круче всех».

Украину удивит 9-летняя Виктория Маричева – девочка-магнит из Тростянца Сумской области, к которой липнут вилки, ложки и даже утюги. Сумскую область также представит 10-летний знаток оружия Дмитрий Рыбницкий.

Участницей программы также станет 8-летняя харьковчанка Полина Корниенко, чемпионка Украины и мира по спорту на пилоне. Самым юным участником нового выпуска станет 5-летний Дарий Папета из Киева. Он появится в студии с десятком змей разного размера и ядовитости. Свои умения покажет 9-летняя Елизавета Баранова из Киева вместе со своим спортивным пони. Трио из столицы – Павел Гавриченко, София Малюга и Ксения Наумова – удивит зрителей уникальными трюками на скакалке.

Специальной гостьей выпуска станет яркая певица Светлана Тарабарова.

Увидеть чудо-детей, впечатлиться их успехами и вдохновиться на собственные великие свершения можно уже в это воскресенье, 25 марта, в 18:00 на телеканале «Интер» – в новом выпуске детского талант-шоу «Круче всех».