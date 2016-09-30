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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:43207

В сумской школе зазывали весну цветами

Сегодня, 23 марта, в Сумской школе № 27 прошел необычный флешмоб.

Школьники рисовали на сугробах вокруг школы цветы, призывая весну побыстрее прийти на смену зиме.

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Досуг Весна Школа № 27

По тематике

19.03.2018 15:14

Сумские школьники участвуют в экологическом проекте от братьев Кличко (видео)

Благотворительный фонд «Фонд Кличко» с 23 февраля начал образовательный экологический проект «Zero Waste Shcool» с целью обучения учащихся, педагогических работников...

Сумская школьница выиграла конкурс исследователей Холокоста
11.10.2017 11:10

Сумская школьница выиграла конкурс исследователей Холокоста

Сумская школьница победила в финале XIV Международного конкурса творческих работ школьников, студентов, аспирантов и учителей «Уроки войны и Холокоста -...

29.09.2017 09:20

В сумской школе № 27 на благотворительном ярмарке собрали 29 тысяч (видео)

28 сентября прошла осенняя благотворительная ярмарка....

Сумские патрульные учили безопасности на дороге первоклашек
16.05.2017 15:25

Сумские патрульные учили безопасности на дороге первоклашек

С 8 по 14 мая в школе № 27 г. Сумы проходила Неделя безопасности движения....

На школьной ярмарке в Сумах собрали 23 тысячи на благотворительность
30.09.2016 17:34

На школьной ярмарке в Сумах собрали 23 тысячи на благотворительность

29 сентября в сумской школе № 27 провели традиционную уже благотворительную «Осеннюю ярмарку»....

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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