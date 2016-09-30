В сумской школе зазывали весну цветами

Школьники рисовали на сугробах вокруг школы цветы, призывая весну побыстрее прийти на смену зиме.
Благотворительный фонд «Фонд Кличко» с 23 февраля начал образовательный экологический проект «Zero Waste Shcool» с целью обучения учащихся, педагогических работников...
Сумская школьница победила в финале XIV Международного конкурса творческих работ школьников, студентов, аспирантов и учителей «Уроки войны и Холокоста -...
28 сентября прошла осенняя благотворительная ярмарка....
С 8 по 14 мая в школе № 27 г. Сумы проходила Неделя безопасности движения....
29 сентября в сумской школе № 27 провели традиционную уже благотворительную «Осеннюю ярмарку»....