От руководства «Электроавтотранса» требуют реакции на жалобы пассажиров (видео) Представитель депутатской контрольной комиссии по деятельности КП «Электроавтотранс» Владимир Шилов обратился к работникам предприятия с требованием надлежащим образом реагировать на поступающие жалобы.

«Уважаемые работники «Электроавтотранса». Имеют место быть те нарушения, которые присутствуют в повседневной Вашей работе. И двери открытые и грубость и т.д. Вы должны отреагировать на все данные жалобы. Ответственные работники должны принять какие-меры к тем, кто такие вещи делает у вас на предприятии. Мы не суд, не надо устраивать разборки. Есть жалоба – разберитесь объективно, накажите. Нету предмета спора, ради Бога, поставьте точку. Но имейте ввиду: нарушения в вашей работе есть и их очень много», - обратился депутат.

Глава общественной комиссии по транспорту Владимир Ведмедев пояснил: «Заявлению Владимира Шилова предшествовали выступления жителей города – Натальи Сердюк о ненадлежащем рассмотрении её жалобы и Олега Нестеренко, детально рассказавшего о нарушениях, которым он был свидетелем, а также замечания других жителей. К сожалению, за истекающие две недели, заявители пока так и не получили никакой реакции на свои обращения, кроме того, что Олег Нестеренко был заблокирован на публичной странице КП «Электроавтотранс» в Фейсбуке. А со стороны работника КП, обеспечивающего коммуникацию с общественностью и СМИ, на этой же странице в адрес Нестеренко были высказаны язвительные и унижающие человеческое достоинство комментарии, вроде тех, что он является нежелательной персоной в Сумских СМИ. Напомню, что согласно закону на данное предприятие возложена обязанность рассматривать как письменные, так и устные обращения. Обращения, не требующие дополнительного изучения, должны быть рассмотрены безотлагательно, но не позднее, чем в пятнадцатидневный срок. Никаких уведомлений о том, что по их заявлениям ведется рассмотрение и они требуют какого-то дополнительного изучения заявители по сегодняшний день не получали».