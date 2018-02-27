Лебединщина встретила защитников из зоны АТО

В рамках ротации бойцы воинской части вместе с техникой прибыли на место постоянной дислокации. Более полугода они несли службу на востоке нашего государства, выполняли боевые задачи в зоне проведения АТО и держали линию обороны на определенных участках.
Представитель командования 27 Сумской реактивной артиллерийской бригады капитан Александр Курышко отметил, что личный состав воинской части с достоинством выполнил ряд важных задач, которые стоят перед ними, и в полном составе, без потерь вернулся для продолжения службы.
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