Лебединщина встретила защитников из зоны АТО Руководство района и города, общественность и родные торжественно встретили военнослужащих 27 Сумского реактивного артиллерийского полка, которые более полугода защищали нашу страну на Востоке.

В рамках ротации бойцы воинской части вместе с техникой прибыли на место постоянной дислокации. Более полугода они несли службу на востоке нашего государства, выполняли боевые задачи в зоне проведения АТО и держали линию обороны на определенных участках.

Представитель командования 27 Сумской реактивной артиллерийской бригады капитан Александр Курышко отметил, что личный состав воинской части с достоинством выполнил ряд важных задач, которые стоят перед ними, и в полном составе, без потерь вернулся для продолжения службы.