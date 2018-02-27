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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:10207

Лебединщина встретила защитников из зоны АТО

Руководство района и города, общественность и родные торжественно встретили военнослужащих 27 Сумского реактивного артиллерийского полка, которые более полугода защищали нашу страну на Востоке.

В рамках ротации бойцы воинской части вместе с техникой прибыли на место постоянной дислокации. Более полугода они несли службу на востоке нашего государства, выполняли боевые задачи в зоне проведения АТО и держали линию обороны на определенных участках.

Представитель командования 27 Сумской реактивной артиллерийской бригады капитан Александр Курышко отметил, что личный состав воинской части с достоинством выполнил ряд важных задач, которые стоят перед ними, и в полном составе, без потерь вернулся для продолжения службы.

Общество Лебедин Ротация

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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