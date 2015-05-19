На Сумщине начинается «сезон тишины» С 1 апреля по 15 июня в Сумской области уже в третий раз объявляется сезон тишины - именно в этот период животные начинают массово размножаться, поэтому и воспроизводить громкие звуки населению запрещено.

«Сезон тишины» - это природоохранная кампания, направленная на защиту и популяризацию животных. В этот период запрещается проведение работ и мероприятий в естественной среде, которые являются источником повышенного шума и беспокойства (стрельба, проведение взрывных работ, фейерверков, санитарных рубок леса, использование моторных маломерных судов, проведения ралли и других соревнований на транспортных средствах).

Такие меры связаны с тем, что присутствие людей и проведения работ в местах, где живут дикие животные, создает «фактор беспокойства», который вызывает у животных состояние постоянной напряженности, нарушает суточный ритм их жизнедеятельности.

За нарушение этих требований на виновных лиц будет наложено административное взыскание в виде штрафа от тридцати до пятидесяти, а на должностных лиц - от пятидесяти до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.