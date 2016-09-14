Городские власти намерены урегулировать вопрос размещения временных сооружений в Сумах В Сумах временные сооружения сделают однотипными, а землю под их размещения будут давать без выделения земельного участка.

Об этом во время брифинга рассказал начальник управления архитектуры и градостроительства Андрей Кривцов. Он напомнил, что в 2016 году депутаты городского совета приняли Правила размещения временных сооружений.

В соответствии с ними все временные сооружения должны размещаться на земельных участках, которые выделялись предпринимателям через аукцион. Эти правила должны были заработать тогда, когда будет разработана Комплексная схема размещения временных сооружений.

Такую разработали в прошлом году, и она прошла всю процедуру регуляторного акта. Утвердил его исполнительный комитет уже в январе текущего года. Согласно этой комплексной схемы Сумы делятся на пять зон. Каждая отличается размерам самых временных сооружений, которые там должны размещаться.

«Есть нулевая зона – исторический центр города, где вообще запрещено размещение временных сооружений. Первая зона - ближе к центру и на ней можно разместить МАФ не более 7 кв. м. Во второй зоне - до 10 кв. м и так далее. В последний же зоне габариты временного сооружения не могут превышать 30 кв. м в соответствии с действующим законодательством», - пояснил Андрей Кривцов.

При этом отметил, что сразу после принятия Комплексной схемы размещения временных сооружений возникли некоторые трудности. Ведь в 2017 году законодательство изменилось, и денежная оценка, согласно которой предпринимателем уплачиваются средства в бюджет за размещение временных сооружений, дается только на выделенный земельный участок. То есть, если нет земельного участка, выделенного под размещение на нем временного сооружения, то нельзя рассчитать, сколько предприниматель будет платить в бюджет.

«В этом году после принятия Комплексной схемы мы выносили на сессию городского совета проект решения «Об отмене решения Сумского городского совета от 30 ноября 2016 № 1498-МР «О Правилах размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности» и разработали новое положение, предусматривающее пользования предпринимателями объектами благоустройства без выделения земельного участка. Новое положение уже разработано, и мы ждем его принятия», - отметил начальник управления архитектуры и градостроительства.

При этом добавил, что согласно принятой Комплексной схемы есть архетипы - рекомендуемый вид временных сооружений той или иной площади. Эти архетипы, пояснил Андрей Кривцов, нужны, прежде всего, для того, чтобы все МАФы в городе были однотипными. Те же временные сооружения, которые сейчас работают и размещены на праве срочного сервитута, по его окончании предприниматели должны будут привести в соответствие с принятыми Правилами.