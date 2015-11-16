Сумские чиновники обратили внимание на центр города В центральной части Сум промониторили состояние благоустройства города.

Эту работу осуществила соответствующая рабочая группа, созданная распоряжением городского головы. В ее состав вошли заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Ольга Бондаренко, главный специалист отдела по вопросам дизайна городской среды управления архитектуры и градостроительства Дмитрий Костюк, начальник отдела развития коммунального хозяйства департамента инфраструктуры города Роман Рябоконь, главный специалист отдела торговли, быта и защиты прав потребителей Зоя Сотник и главный специалист отдела пресс-службы департамента коммуникаций и информационной политики Марина Терещенко.

Члены рабочей группы работали по ул. Воскресенской, ул. Соборной, Покровской площади, ул. Петропавловской, ул. 1-я Набережная р. Стрелка и Покровском сквере.

Проверяли состояние благоустройства центральной части города относительно стихийной торговли, незаконного размещения рекламы и состояния прилегающих территорий к предприятиям, учреждениям, организациям независимо от форм собственности.

Каждый член рабочей группы в пределах полномочий определил нарушения, которые были выявлены во время проверки.

В частности, было установлено, что дорожное покрытие улиц Соборной и Воскресенской нуждается в текущем ремонте, с наступлением благоприятных погодных условий необходимо осуществить покраску скамеек и урн, заменить поврежденные элементы скамеек, установить дополнительные скамейки по ул. Соборной. Требуют устройства и ремонта пандусы на улично-дорожной сети ул. Петропавловской, Покровской площади, перекрестке ул. Набережная р. Стрелка - ул. Ильинская.

Вместе с тем было установлено, что пешеходные дорожки указанных объектов, содержащихся за счет коммунального заказа, убраны от снега, урны своевременно убираются от мусора.

Зафиксировали члены комиссии и нарушения в виде треугольных рекламных носителей на опорах и досок частных объявлений на фасаде домов, которые размещены без разрешений, рекламных средств и вывесок, размещенных без согласования.

Во время проверки были также зафиксированы случаи стихийной торговли, чаще всего случались по ул. 1-я Набережная р. Стрелка.

Материалы мониторинга рабочая группа представит на рассмотрение исполняющему обязанности городского головы.