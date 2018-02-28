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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:40181

За минувшие сутки полиция раскрыла 6 наркопреступлений

В большинстве из задокументированных преступлений, злоумышленники хранили при себе пакеты весом от 10 до 30 граммов с измельченным веществом, похожим на каннабис.

Так, в Середина-Будском районе местные оперативники обнаружили на остановке общественного транспорта, возле одного из населенных пунктов района, молодого человека, который приставал и громко оскорблял других граждан, ожидавших общественный транспорт. Правоохранители быстро усмирили хулигана, которым оказался 21-летним жителем из соседнего поселка и составили на него административный протокол. Во время этих мероприятий, полицейские провели внешний осмотр молодого человека и обнаружили у него скрытый в кармане куртки пакет с 30 граммами сухого измельченного вещества, похожего на марихуану. На вопрос полицейских о происхождении и цели хранения этой «находки», мужчина признался, что собрал коноплю еще летом и хранил для собственного потребления. Правоохранители изъяли у него это «дурман-зелье» и открыли по данному факту уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (хранение наркотических веществ без цели сбыта).

Такой же 30-граммовый пакет конопли обнаружили и изъяли полицейские у 23-летнего жителя Лебединского района. А у его сумского сверстника стражи правопорядка изъяли 20-граммовый пакет с марихуаной.

Еще три факта незаконного хранения наркотиков были задокументированы правоохранителями в Конотопе, Сумском районах и областном центре.

По всем этим фактам незаконного хранения наркотических веществ следователи открыли соответствующие уголовные производства, в рамках которых выясняются все обстоятельства совершенных правонарушений. Самим же злоумышленникам за хранение наркотических веществ грозит до 3-х лет ограничения или лишения свободы.

Работники полиции призывают неравнодушных граждан сообщать в ближайшее отделение полиции по телефону спецлинии «102» об известных им фактах производства, хранения, распространения или употребления наркотиков или психотропных средств. Ведь предупредить распространение «наркотической заразы» и обезопасить подрастающее поколение от него можно только при условии совместной борьбы с наркопреступностью, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики

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