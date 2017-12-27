На Сумщине полиция разыскала и вернула в семью 9-летнюю «путешественницу» На поиски пропавшего ребенка был поднят по тревоге личный состав нескольких райотделов полиции. Благодаря случайным свидетелям, девочку нашли под утро, в чужом доме.

Происшествие произошло в Краснопольском районе. Когда в 21:45 в дежурную часть местной полиции поступило сообщение об исчезновении 9-летней девочки, на ее розыск по тревоге был поднят весь личный состав как Краснопольского отделения полиции, так и соседних. К поискам подключились работники ювенальной превенции из областного центра.

Отрабатывали все возможные места пребывания ребенка, опрашивались родственники, знакомые, друзья семьи. Выяснилось, что родители юной «путешественницы» развелись, и дочь проживала с отцом, который нашел другую жену. Мать ребенка проживает отдельно. Когда работники полиции пришли к ней домой, женщину застали в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ребенка у нее не было.

Принимая во внимания ночной час, глубокий снег и мороз, правоохранители имели все основания считать, что жизнь пропавшей девочки находится в опасности. Большая надежда возлагалась на показания случайных очевидцев, которые указали направление, куда шла девочка вечером со своим новым другом-ровесником.

«И все же работники полиции нашли ребенка, - делится руководитель подразделения ювенальной превенции УПД ГУНП области Сергей Тарасенко. - Сначала выяснили личность мальчика, с которым она познакомилась, потом - адрес проживания его семьи. И когда утром пришли к нему домой, выяснилось, что девочка находится именно там. Поскольку родители мальчика работают в ночную смену, то «гостью» они увидели только в два часа ночи, когда пришли домой. Девочка, заигравшись у приятеля до позднего часа, просто уснула».

Мать мальчика говорит, что не хотела будить девочку посреди ночи, и даже не догадывалась, что ее ищет полиция нескольких районов. В противном случае бы, конечно, сообщила и ее родителям, и правоохранителям.

Сейчас девочку уже возвращено в семейный круг. Остается открытым несколько вопросов: почему родители не обратили внимание на отсутствие ребенка и почему столь поздно бросились ее искать, тем более, что в семье воспитываются дети отцовской жены от предыдущего брака. Что же касается отца, то на него за невыполнение родительских обязанностей будет составлен протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.