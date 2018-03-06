Ахтырский «Нефтяник» минимально уступил в Луцке

Хозяева открыли счет в дебюте встречи: после подачи углового мяч отскочил к Яковлеву, с которым не доработали защитники, и пробил в цель. В остальном, «Волынь» четко играла по счету, контролируя ход матча, могла забивать больше, но подводила реализация. «Нефтяники» очень редко нагружали вратаря хозяев работой, зачастую застревая еще в центре поля.
В таблице «Волынь» обошла как раз «Нефтяник», как минимум до завтра покидая зону вылета. Через неделю на своем поле ахтырчане будут принимать «Полтаву».
21 марта ПФК «Сумы» провел товарищеский матч против вице-чемпиона Сумской области «Викторией» из Николаевки....
Матч ФК «Гелиос» - ПФК «Сумы» состоится в Полтаве....
Александр Мартюк официально назначен ассистентом главного тренера ПФК «Сумы»....
Сегодня, 18 марта, ахтырчане провели матч 22-го тура первенства Украины по футболу в первой лиге....
Ростислав Тарануха - игрок ПФК «Сумы»....