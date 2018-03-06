Ахтырский «Нефтяник» минимально уступил в Луцке Луцкая «Волынь» в дебютном для себя официальном поединке 2018 года одержала достаточно уверенную победу над «Нефтяником», который уступает с минимальным счетом во второй игре подряд.

Хозяева открыли счет в дебюте встречи: после подачи углового мяч отскочил к Яковлеву, с которым не доработали защитники, и пробил в цель. В остальном, «Волынь» четко играла по счету, контролируя ход матча, могла забивать больше, но подводила реализация. «Нефтяники» очень редко нагружали вратаря хозяев работой, зачастую застревая еще в центре поля.

В таблице «Волынь» обошла как раз «Нефтяник», как минимум до завтра покидая зону вылета. Через неделю на своем поле ахтырчане будут принимать «Полтаву».