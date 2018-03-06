Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:05261

Ахтырский «Нефтяник» минимально уступил в Луцке

Луцкая «Волынь» в дебютном для себя официальном поединке 2018 года одержала достаточно уверенную победу над «Нефтяником», который уступает с минимальным счетом во второй игре подряд.

Хозяева открыли счет в дебюте встречи: после подачи углового мяч отскочил к Яковлеву, с которым не доработали защитники, и пробил в цель. В остальном, «Волынь» четко играла по счету, контролируя ход матча, могла забивать больше, но подводила реализация. «Нефтяники» очень редко нагружали вратаря хозяев работой, зачастую застревая еще в центре поля.

В таблице «Волынь» обошла как раз «Нефтяник», как минимум до завтра покидая зону вылета. Через неделю на своем поле ахтырчане будут принимать «Полтаву».

Спорт «Нефтяник-Укрнефть» Футбол

По тематике

Вчера 14:45

«Сумы» расписали мировую с любителями

21 марта ПФК «Сумы» провел товарищеский матч против вице-чемпиона Сумской области «Викторией» из Николаевки....

21.03.2018 16:56

«Сумы» сыграют первый весенний матч первой лиги с харьковчанами под Полтавой

Матч ФК «Гелиос» - ПФК «Сумы» состоится в Полтаве....

«Сумы» взяли еще одного донецкого тренера
20.03.2018 11:05

«Сумы» взяли еще одного донецкого тренера

Александр Мартюк официально назначен ассистентом главного тренера ПФК «Сумы»....

18.03.2018 16:45

«Нефтяник» минимально уступил «Гелиосу»

Сегодня, 18 марта, ахтырчане провели матч 22-го тура первенства Украины по футболу в первой лиге....

«Сумы» подписали воспитанника киевского «Динамо»
15.03.2018 17:45

«Сумы» подписали воспитанника киевского «Динамо»

Ростислав Тарануха - игрок ПФК «Сумы»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.