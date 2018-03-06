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Елена Адаменко
Елена Адаменко
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В Сумах в драке погиб мужчина

Трагедия произошла 24 марта около 18.30 на автостоянке на улице Харьковской.

По словам начальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвиры Бигановой, сообщение о драке на линию "102" поступило в 18.36 от одного из ее участников. Причиной конфликта, по предварительным данным, стал тот факт, что водитель, подъехавший на стоянку, обрызгал трех общавшихся там мужчин. В ответ один из обрызганых кинулся и ударил "обидчика", завязалась драка, в результате которой водитель нанес удар, от которого  мужчина скончался. На месте сейчас работает оперативно-следственная группа, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Право Драка. право Убийство

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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