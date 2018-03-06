В Сумах в драке погиб мужчина Трагедия произошла 24 марта около 18.30 на автостоянке на улице Харьковской.

По словам начальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвиры Бигановой, сообщение о драке на линию "102" поступило в 18.36 от одного из ее участников. Причиной конфликта, по предварительным данным, стал тот факт, что водитель, подъехавший на стоянку, обрызгал трех общавшихся там мужчин. В ответ один из обрызганых кинулся и ударил "обидчика", завязалась драка, в результате которой водитель нанес удар, от которого мужчина скончался. На месте сейчас работает оперативно-следственная группа, решается вопрос об открытии уголовного производства.