В Шостке поймали веловора Чтобы раздобыть деньги на спиртное, ранее судимый 50-летний житель Шостки обокрал хозяйственное помещение в многоэтажке, вынеся оттуда два спортивных велосипеда.

В полицию с заявлением о краже обратились жители одной из многоэтажек города. Последние рассказали правоохранителям, что неизвестный взломал замок на входной двери в хозяйственное помещение многоквартирного дома и похитил оттуда два спортивных велосипеда.

Проведя ряд розыскных мероприятий, полицейские установили злоумышленника. Им оказался ранее судимый 50-летний местный житель.

По словам подозреваемого, один из похищенных велосипедов он продал, а другой оставил у знакомого на хранение.

«Во время проведения проверки на причастность этого человека к совершению других подобных преступлений, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции, - наши сотрудники установили, что от действий подозреваемого пострадал и его знакомый, у которого он украл мобильный телефон».

Сейчас один из похищенных велосипедов изъят и возвращен владельцу. Уголовное производство, открытое по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», уже направлено в суд. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.