Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:17166

В Шостке поймали веловора

Чтобы раздобыть деньги на спиртное, ранее судимый 50-летний житель Шостки обокрал хозяйственное помещение в многоэтажке, вынеся оттуда два спортивных велосипеда.

В полицию с заявлением о краже обратились жители одной из многоэтажек города. Последние рассказали правоохранителям, что неизвестный взломал замок на входной двери в хозяйственное помещение многоквартирного дома и похитил оттуда два спортивных велосипеда.

Проведя ряд розыскных мероприятий, полицейские установили злоумышленника. Им оказался ранее судимый 50-летний местный житель.

По словам подозреваемого, один из похищенных велосипедов он продал, а другой оставил у знакомого на хранение.

«Во время проведения проверки на причастность этого человека к совершению других подобных преступлений, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции, - наши сотрудники установили, что от действий подозреваемого пострадал и его знакомый, у которого он украл мобильный телефон».

Сейчас один из похищенных велосипедов изъят и возвращен владельцу. Уголовное производство, открытое по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», уже направлено в суд. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Кража велосипеда Шостка

По тематике

23.03.2018 17:11

На Сумщине гость ушел с 700 украденными гривнами

Ранее судимый 32-летний житель одного из сел Бурынского района украл из гостей у своей знакомой 700 гривен....

23.03.2018 16:27

Рецидивист украл у соседки золотые украшения

Две пары золотых сережек, два золотых крестика, золотую цепочку украл у своей соседки ранее судимый житель Лебедина....

23.03.2018 15:40

В Шостке полиция разоблачила продавца виртуальных машин

Ранее судимый мужчина «зарабатывал» на жизнь интернет-мошенничеством, продавая во Всемирной сети несуществующие машины....

23.03.2018 13:42

Роменчанин по пьяни украл телефон у приятеля

Отдыхая в компании друзей, 25-летний молодой человек «потерял» свой новый мобильный....

23.03.2018 13:23

Мошенники обманули двух жительниц Шостки

Несмотря на многочисленные предупреждения полицейских о наиболее распространенных схемах мошенничества, граждане все еще попадают на «крючок» аферистов....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.