В Сумах затягивают ремонт разваливающихся подпорных стенок

Этому вопросу уже несколько месяцев, и только сегодня стало известны сроки начала работ. Об этом доложил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко.
- По Лермонтова экспертиза была проведена в прошлом году, - начал он. – Заключен договор на проектно-сметную документацию, срок выполнения которой истекает 30 апреля. Затем приступим к ремонту. По подпорной стенке возле банка «Аваль» после проведения экспертизы будет заключен договор на изготовление проектной документации, а потом и договор на выполнение работ.
- Так когда все-таки начнем работы? – спросил первый заммэра Сум Владимир Войтенко.
- По Лермонтова в мае, по «Авалю» где-то в июле.
- Оставляем на контроле.
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