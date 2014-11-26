В Сумах затягивают ремонт разваливающихся подпорных стенок Сегодня, 26 марта, на аппаратном совещании в мэрии обсуждался вопрос ремонта подпорных стен на пл. Независимости возле банка «Аваль» и по ул. Лермонтова, 15.

Этому вопросу уже несколько месяцев, и только сегодня стало известны сроки начала работ. Об этом доложил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко.

- По Лермонтова экспертиза была проведена в прошлом году, - начал он. – Заключен договор на проектно-сметную документацию, срок выполнения которой истекает 30 апреля. Затем приступим к ремонту. По подпорной стенке возле банка «Аваль» после проведения экспертизы будет заключен договор на изготовление проектной документации, а потом и договор на выполнение работ.

- Так когда все-таки начнем работы? – спросил первый заммэра Сум Владимир Войтенко.

- По Лермонтова в мае, по «Авалю» где-то в июле.

- Оставляем на контроле.