- Вопрос проработан, но в этом году на капитальный ремонт освещения городского выделено только 2 млн грн, которые пойдут на ремонт пр. Курский, - посетовал директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко. - Мы написали обращение на дополнительное выделение средств. Если они будут выделены, приступим к освещению парка.
- А проектная документация готова? – спросил первый заммэра Сум Владимир Войтенко.
- После выделения средств она сделается.
- Не было предусмотрено, - ответил еще и директор КП «Зеленстрой» Владимир Лаврик, в чьем ведении находится парк.
- И вообще в прошлом году у нас был конкурс на эскизный проект развития парка им. Кожедуба, - снова Г.Яременко. – Возможно, после принятия проекта самого парка уже потом было бы лучше сделать капитальный ремонт освещения в рамках этого проекта. Чтобы потом не переделывать, если там будут вдруг какие-то кардинальные изменения.
- Хорошо, тогда соберемся, посоветуемся и будем выходить с предложениями более детальными, - подытожил В.Войтенко.
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