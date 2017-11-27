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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:59106

В Сумах пока не могут осветить парк им. Кожедуба

Сегодня, 26 марта, на аппаратном совещании в мэрии обсуждался вопрос установки освещения в городском парке культуры и отдыха им. И. Кожедуба.

- Вопрос проработан, но в этом году на капитальный ремонт освещения городского выделено только 2 млн грн, которые пойдут на ремонт пр. Курский, - посетовал директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко. - Мы написали обращение на дополнительное выделение средств. Если они будут выделены, приступим к освещению парка.

- А проектная документация готова? – спросил первый заммэра Сум Владимир Войтенко.

- После выделения средств она сделается.

- Не было предусмотрено, - ответил еще и директор КП «Зеленстрой» Владимир Лаврик, в чьем ведении находится парк.

- И вообще в прошлом году у нас был конкурс на эскизный проект развития парка им. Кожедуба, - снова Г.Яременко. – Возможно, после принятия проекта самого парка уже потом было бы лучше сделать капитальный ремонт освещения в рамках этого проекта. Чтобы потом не переделывать, если там будут вдруг какие-то кардинальные изменения.

- Хорошо, тогда соберемся, посоветуемся и будем выходить с предложениями более детальными, - подытожил В.Войтенко.

Общество Городской парк имени кожедуба Уличное освещение

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