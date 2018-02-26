Отмена приватизации «Сумыоблэнерго» связано с противостоянием президента и премьера – СМИ Издание «Капитал» со ссылкой на свой источник в Кабинете Министров пишет, что глава Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров отменил торги по команде премьер-министра Владимира Гройсмана и без согласования с Администрацией Президента.

По данным инсайдера, глава Фонда госимущества Виталий Трубаров отменил торги по личной команде главы правительства и без согласования с президентом. Перед этим, отмечает издание, обновленнная правительством рабочая группа по приватизации, которую возглавил министр Кабинета Министров Александр Саенко, в понедельник выступила за отмену приватизации этих двух компаний, пишет Гордон.

Торги были назначены на 30 марта на «Фондовой бирже ПФТС». ПФТС опубликовала уведомление об отмене. Биржа ссылаются на приказ ФГИ №421 от 19 марта 2018 года.

Как писало агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники в Кабинете Министров, решение было принято в понедельник, 19 марта. За отмену торгов выступил директор Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунер, отметил инсайдер агентства.

Согласно решению рабочей группы, продавать пакет облэнерго будут по вступившему в силу 7 марта обновленному закону о приватизации. Документ предполагает, что стартовая цена объекта малой приватизации (стоимостью до 250 млн грн) определяется аукционной комиссией на уровне балансовой стоимости объекта. «Деловая столица» отмечала, что таким образом 152 млн акций будут оценены по номиналу – 0,25 грн – и выставлены на торги за 38 млн грн.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявлял в комментарии порталу «Голос.ua», что этот этап приватизации сделает ряд облэнерго полностью частными структурами.

«Сегодня совладельцами облэнерго являются бизнесмены Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Григорий Суркис, российские бизнесмены и Дмитрий Фирташ. У каждого из этих бизнесменов под контролем фактически находятся от двух-трех облэнерго и больше. Скорее всего, эта волна будет отходить Ахметову. Мы понимаем, что он партнер Петра Алексеевича в данном случае, и то, что у него под контролем, фактически под контролем власти», – заявил Бортник.

«Капитал» отмечает, что Трубаров на своей странице в Facebook пишет о конкурсах на места членов наблюдательных советов тех предприятий, которые собираются приватизировать.