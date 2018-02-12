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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах продолжаются ремонты в больницах

Информацию по выполнению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставили в горотделе здравоохранения.

На прошлой неделе проводились ремонты в КУ «Сумская городская клиническая больница №1» (проводился ремонт лестницы стационарного корпуса, стерилизационной терапевтического отделения, коридора рентгенологического отделения, помещений кардиологического отделения и дезкамеры, клинико-диагностической лаборатории, ремонт ортопедо-травматологическое отделение №1), в КУ «Сумская городская клиническая больница №5» (ремонт гинекологического отделения, клинико-диагностической лаборатории, отделения анестезиологии и интенсивной терапии, кабинета поликлиники), в КУ «Сумской городской клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» (ремонт кабинетов администрации, палаты гинекологического отделения), в КУ «Центр первичной медико-санитарной помощи №3 г.Сумы» (начат ремонт лестничного пролета).

Общество Ремонт больниц

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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