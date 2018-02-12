В Сумах продолжаются ремонты в больницах Информацию по выполнению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставили в горотделе здравоохранения.

На прошлой неделе проводились ремонты в КУ «Сумская городская клиническая больница №1» (проводился ремонт лестницы стационарного корпуса, стерилизационной терапевтического отделения, коридора рентгенологического отделения, помещений кардиологического отделения и дезкамеры, клинико-диагностической лаборатории, ремонт ортопедо-травматологическое отделение №1), в КУ «Сумская городская клиническая больница №5» (ремонт гинекологического отделения, клинико-диагностической лаборатории, отделения анестезиологии и интенсивной терапии, кабинета поликлиники), в КУ «Сумской городской клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» (ремонт кабинетов администрации, палаты гинекологического отделения), в КУ «Центр первичной медико-санитарной помощи №3 г.Сумы» (начат ремонт лестничного пролета).