В Сумах провели областной командный турнир по шахматам

Участниками турнира были 8 команд из Сум, Ямполя, Лебедина и Тростянца. Соревновались шахматисты в двух возрастных категориях.
В старшей возрастной категории призерами стали: 1 место - команда «Сумы-1» (Михно Ярослав, Вардаев Иван, Шевлюга Евгений, Мацура Дар я) 2-е - команда Ямполя – (Сергийко Сергей, Липко Артем, Сахненко Виктория, Сергийко Виктория); 3-е - команда «Сумы-4» (Ткаченко Александр, Фоменко Сергей, Кузьменко Виталий, Тютченко Злата).
В младшей возрастной категории: 1 место - команда «Сумы-3» (Качан Дмитрий, Адамович Натан, Лемешенко Михаил, Холявка Глеб); 2-е - команда «Сумы-2» (Бирченко Александр, Бондаренко Егор, Захарченко Евгений, Самойленко Иван); 3 - команда «Сумы-5» (Островский Антон, Протас Арсений, Бровкин Дмитрий, Прокопенко Влад).
Участники-победители получили грамоты, медали и сладкие призы.
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