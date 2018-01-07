В Сумах провели областной командный турнир по шахматам 23-24 марта в клубе «Интеллект» СумГУ прошел областной командный турнир по шахматам среди учащихся ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮСК.

Участниками турнира были 8 команд из Сум, Ямполя, Лебедина и Тростянца. Соревновались шахматисты в двух возрастных категориях. В старшей возрастной категории призерами стали: 1 место - команда «Сумы-1» (Михно Ярослав, Вардаев Иван, Шевлюга Евгений, Мацура Дар я) 2-е - команда Ямполя – (Сергийко Сергей, Липко Артем, Сахненко Виктория, Сергийко Виктория); 3-е - команда «Сумы-4» (Ткаченко Александр, Фоменко Сергей, Кузьменко Виталий, Тютченко Злата). В младшей возрастной категории: 1 место - команда «Сумы-3» (Качан Дмитрий, Адамович Натан, Лемешенко Михаил, Холявка Глеб); 2-е - команда «Сумы-2» (Бирченко Александр, Бондаренко Егор, Захарченко Евгений, Самойленко Иван); 3 - команда «Сумы-5» (Островский Антон, Протас Арсений, Бровкин Дмитрий, Прокопенко Влад). Участники-победители получили грамоты, медали и сладкие призы.