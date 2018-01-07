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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:13170

В Сумах провели областной командный турнир по шахматам

23-24 марта в клубе «Интеллект» СумГУ прошел областной командный турнир по шахматам среди учащихся ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮСК.

Участниками турнира были 8 команд из Сум, Ямполя, Лебедина и Тростянца. Соревновались шахматисты в двух возрастных категориях.

В старшей возрастной категории призерами стали: 1 место - команда «Сумы-1» (Михно Ярослав, Вардаев Иван, Шевлюга Евгений, Мацура Дар я) 2-е - команда Ямполя – (Сергийко Сергей, Липко Артем, Сахненко Виктория, Сергийко Виктория); 3-е - команда «Сумы-4» (Ткаченко Александр, Фоменко Сергей, Кузьменко Виталий, Тютченко Злата).

В младшей возрастной категории: 1 место - команда «Сумы-3» (Качан Дмитрий, Адамович Натан, Лемешенко Михаил, Холявка Глеб); 2-е - команда «Сумы-2» (Бирченко Александр, Бондаренко Егор, Захарченко Евгений, Самойленко Иван); 3 - команда «Сумы-5» (Островский Антон, Протас Арсений, Бровкин Дмитрий, Прокопенко Влад).

Участники-победители получили грамоты, медали и сладкие призы. 

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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