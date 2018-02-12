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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:27170

За неделю на Сумщине зарегистрировано 60 ЧП

На пожарах погиб один человек, трое травмированы. Огнем уничтожено и повреждено 14 строений, одна единица автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области совершено 47 выездов для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных происшествий и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. Спасено материальных ценностей на общую сумму более 1 млн. 150 тыс. грн.

Несмотря на то, что на календаре уже вторая половина марта, погода на дворе еще не весенняя, а потому граждане продолжают интенсивно использовать печное отопление и электрообогреватели. Однако не все соблюдают требования пожарной безопасности, что может привести к возгораниям.

Для предотвращения пожара, обогревая дом, следите за состоянием печей и своевременно очищайте их от сажи, ни в коем случае не разводите их легковоспламеняющимися жидкостями, Не составляйте вблизи горючие предметы и не оставляйте печи, которые топятся, без присмотра. При использовании бытовых электрических приборов и обогревателей, прежде всего, проверьте исправность проводки, щитков, розеток и штепсельных вилок приборов. Предостерегаем - самодельные обогреватели опасны. Не включайте сразу много электроприборов - это может спровоцировать перегрузки электросети и, как следствие, возникновения аварийных ситуаций, коротких замыканий и возгораний.

Право ГСЧС

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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