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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Тростянце загорелся грузовик с углем

Спасатели ликвидировали пожар в грузовике с древесным углем.

Сегодня, 26 марта, в 00:43 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре грузовика «DAF» на территории одного из предприятий на ул. Набережной в г. Тростянец. Звонил сторож, который увидел возгорание древесного угля в кузове автомобиля.

Уже через 5 минут на место вызова прибыл дежурный караул 24-й государственной пожарно-спасательной части. Существовала угроза перекидывания огня на кабину «DAF», прицеп, который также был загружен древесным углем и припаркованный рядом другой грузовик.

В 1:00 силами двух отделений пожарным удалось предотвратить опасность и локализовать возгорание, а в 1:55 - пожар ликвидировали.

Причина возгорания устанавливается, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Право Пожар Пожар авто Тростянец

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