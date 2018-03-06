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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:0912

В Конотопе рецидивисту дали 8 лет за убийство

К 8 годам лишения свободы осужден рецидивист, который лишил жизни своего товарища.

Конотопской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 40-летнего жителя г. Конотоп, который одним ударом ножа лишил жизни своего собутыльника.

Обвиняемый, который до этого уже около 15 лет своей жизни провел в местах лишения свободы, освободился в августе 2016 года. Однако и на этот раз на путь исправления он не стал. Свободное время, которого у него было достаточно, поскольку на работу он так и не устроился, обычно проводил в компании собутыльников, распивая спиртные напитки.

«Не исключением был и вечер 6 июня 2017 года. Тогда трое мужчин собрались в доме одного из них в Конотопском районе. Сидя на веранде и вспоминая места, где им пришлось отбывать наказание, друзья завели разговор о политике. Политические предпочтения одного из присутствующих не понравились обвиняемому. Мужчина схватил нож и умышленно нанес им один удар в область грудной клетки товарища. От полученных травм пострадавший скончался через несколько часов в больнице», - рассказывает руководитель Конотопской местной прокуратуры Александр Плескач.

По приговору суда первой инстанции обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины, ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Конотопский район Убийство

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