Городские власти будут судиться за подземный переход на СКД Сегодня, 26 марта, во время аппаратного совещания в мэрии подняли вопрос предоставления выводов о нарушении ГСН при достройке в районе подземного перехода на перекрестке улиц СКД и Харьковской.

Как сообщил замначальника управления государственного архитектурно-строительного контроля Валерий Скоромный, 27 февраля состоялся комиссионный выезд с целью обследования достройки в районе подземного перехода на перекрестке ул. СКД и ул. Харьковской. В состав комиссии вошли работники департамента ресурсных платежей, управления ГАСК, департамента соцзащиты, управления архитектуры и градостроительства, главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области и управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

В результате комиссионного обследования были выявлены нарушения государственных строительных норм, стандартов и правил.

- По результатам комиссионного обследования комиссия рекомендовала департаменту обеспечения ресурсных платежей в связи с нарушением условий договора аренды недвижимого имущества обратиться в суд о его досрочном расторжении, - отметил Валерий Скоромный.

Со своей стороны директор департамента ресурсных платежей Юрий Клименко добавил, что все документы переданы в Сумскую местную прокуратуру, которая обратится с иском в Хозяйственный суд Сумской области в интересах территориальной громады города Сумы о досрочном расторжении договора аренды недвижимого имущества.

Первый заммэра Сум Владимир Войтенко оставил данный вопрос на контроле и отметил, что городская власть будет решать нарушения ГСН только законно.

- Пойдем в суд, потому что нельзя так относиться к коммунальному имуществу», - сказал чиновник.

Напомним: именно его семье принадлежит супермакрет возле рынка СКД и остановочный комплекс, также построенный с нарушениями.