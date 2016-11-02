Городские власти будут судиться за подземный переход на СКД

Как сообщил замначальника управления государственного архитектурно-строительного контроля Валерий Скоромный, 27 февраля состоялся комиссионный выезд с целью обследования достройки в районе подземного перехода на перекрестке ул. СКД и ул. Харьковской. В состав комиссии вошли работники департамента ресурсных платежей, управления ГАСК, департамента соцзащиты, управления архитектуры и градостроительства, главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области и управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
В результате комиссионного обследования были выявлены нарушения государственных строительных норм, стандартов и правил.
- По результатам комиссионного обследования комиссия рекомендовала департаменту обеспечения ресурсных платежей в связи с нарушением условий договора аренды недвижимого имущества обратиться в суд о его досрочном расторжении, - отметил Валерий Скоромный.
Со своей стороны директор департамента ресурсных платежей Юрий Клименко добавил, что все документы переданы в Сумскую местную прокуратуру, которая обратится с иском в Хозяйственный суд Сумской области в интересах территориальной громады города Сумы о досрочном расторжении договора аренды недвижимого имущества.
Первый заммэра Сум Владимир Войтенко оставил данный вопрос на контроле и отметил, что городская власть будет решать нарушения ГСН только законно.
- Пойдем в суд, потому что нельзя так относиться к коммунальному имуществу», - сказал чиновник.
Напомним: именно его семье принадлежит супермакрет возле рынка СКД и остановочный комплекс, также построенный с нарушениями.
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