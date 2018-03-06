Сумские патрульные остановили автомобиль, который находится в розыске

В процессе проверки документов по имеющимся базам выяснилось, что транспортное средство находится в розыске Соборным отделением полиции Днепровского отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области.
Причиной является открытое уголовное производство по ч.2 ст. 190 (мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или такое, что нанесло значительный ущерб потерпевшему) УК.
Для установления всех обстоятельств стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
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