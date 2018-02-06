У сумчанина изъяли нелегальный пистолет

В Сумах, полицейские патрульной полиции, осуществляя оперативное обслуживание центра города, обнаружили у 57-летнего мужчину предмет, внешне похожий на пистолет. Чтобы задокументировать этот факт, на место происшествия прибыли сотрудники СОГ, которые и изъяли «находку» у мужчины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Изъятый предмет уже направлено на экспертное исследование, а по данному факту следоателями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Ношение, хранение ... огнестрельного оружия ... без предусмотренного законом разрешения». В настоящее время правоохранители выясняют детали правонарушения и происхождения изъятого пистолета.
«Вместе с тем этой же статьей Уголовного кодекса предусмотрено, что лицо освобождается от уголовной ответственности в случае, если оно добровольно сдало органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, - говорит Владимир Бабич, заместитель начальника ГУНП в Сумской области. - Так призываем всех владельцев нелегальной оружия не будет, пока ее обнаружат правоохранители, а в добровольном порядке сдать ее в ближайший полицейский участок. Получить более подробную информацию по этому вопросу можно по телефону службы «102».
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