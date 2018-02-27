В Сумах действует «горячая линия» по вопросам субсидий В департаменте социальной защиты населения по телефону «горячей линии» сумчане могут получить ответы на вопросы предоставления жилищных субсидий.

Для получения оперативной информации о состоянии начисления или перерасчете жилищных субсидий, по вопросам назначения всех видов государственных пособий и другой актуальной информации, касающейся работы департамента социальной защиты населения, жители могут обратиться по телефону «горячей линии»: 60-46-04 или (050) 4078199.

Функционирует такая в общественной приемной департамента социальной защиты населения по адресу: г. Сумы, ул. Харьковская, д. 35, каб. 135 с понедельника по четверг с 8:00 до 18:00, в пятницу - до 17:00, в субботу - до 13:00.