В Сумах действует «горячая линия» по вопросам субсидий

Для получения оперативной информации о состоянии начисления или перерасчете жилищных субсидий, по вопросам назначения всех видов государственных пособий и другой актуальной информации, касающейся работы департамента социальной защиты населения, жители могут обратиться по телефону «горячей линии»: 60-46-04 или (050) 4078199.
Функционирует такая в общественной приемной департамента социальной защиты населения по адресу: г. Сумы, ул. Харьковская, д. 35, каб. 135 с понедельника по четверг с 8:00 до 18:00, в пятницу - до 17:00, в субботу - до 13:00.
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