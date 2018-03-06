«Электроавтотранс» провел тендер на 4 троллейбуса Сегодня, 26 марта, в системе Prozorro состоялся аукцион по закупке 4-х троллейбусов.

Результаты прокомментировал глава общественной комиссии по транспорту Владимир Ведмедев.

«На аукцион подались и были допущены три участника ООО «Торговый Дом «ЛИТАН» с моделью троллейбуса Днипро Т203, ДП АСЗ ПАО «Богдан Моторс» с троллейбусом Богдан Т70117 и ООО «Эталон-Лизинг», предложившее троллейбус Эталон Т12110.

В ходе торгов наименьшую цену предложило ООО «Эталон-Лизинг» 20 млн. 440 тыс. за 4-ре троллейбуса (или 5 млн. 110 тыс. за единицу). Для сравнения победитель прошлогоднего тендера ООО «СП» «Яникс» поставляло Сумам модель БКМ-321 по цене 4 млн. 365 тыс. грн. за единицу, а курс доллара, установленный НБУ в этом году даже снизился, правда, возрос курс евро. Также в феврале 2018 года ООО «Черниговский автозавод» выиграло тендер на поставку модели Эталон Т12110 по цене 4 млн. 245 тыс. в город Славянск. Отмечу, что до этого троллейбус Эталон Т12110 в Украине эксплуатировался только в Чернигове в количестве 17 единиц.

Напомню, что условиями тендерной документации было ограничены модели троллейбусов, которые могли принимать участие в торгах. Произошло это из-за требования наличия 29 посадочных мест. В то же время победитель прошлогоднего Сумского тендера модель БКМ-321 имеет 26 посадочных мест и увеличить их количество до требуемого невозможно из-за компоновки салона. Данное требование привело к сокращению числа потенциальных участников акциона. Так в прошлогоднем тендере было 5 участников.

Кроме того, есть условие на комбинированную окраску кузова белым и красным цветом. В такой цветовой гамме выполнены эксплуатируемые в Сумах автобусы Богдан А701. Несмотря на то, что еще в 2016 году среди пакета предложений общественной экспертной комиссии, поданных руководству КП «Электроавтотранс», содержалось предложение о проведении конкурса на ливрею для общественного транспорта такой конкурс так и не был проведен, а тендерный комитет выбирает окраску по своему личному вкусу.

После проверки оригиналов документов победителя аукциона «Электроавтотранс» должен огласить намерение подписать договор, после чего, по истечении срока на обжалование результатов, его можно будет подписывать.

Термин поставки троллейбусов тендерной документацией определен по 31 июля 2018 года. Это достаточной большой срок, дающий возможность производителю выполнить свои обязательства без применения штрафных санкций, определенных в размере учетной ставки НБУ от стоимости непоставленного товара за каждый день просрочки», – сообщил глава общественной комиссии.