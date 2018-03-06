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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Спасатели оказали помощь женщине, которая не могла самостоятельно передвигаться

25 марта в 18:57 в Службу спасения «101» г. Ромны поступило сообщение о необходимости открытия входной двери одной из квартиры 3-этажного жилого дома по ул. Коржовская, в которой находилась женщина, которая нуждалась в помощи.

Как выяснилось, на линию экстренного вызова сообщение поступило от сотрудников полиции. На место вызова прибыло отделение 14-й Государственной пожарно-спасательной части. Поскольку двери в дом на первом этаже были закрыты изнутри, а на окнах установлены решетки, спасатели, используя шанцевый инструмент, открыли входную дверь, после чего попали в квартиру. В коридоре сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружили в сознании женщину, которая находилась на полу и не могла самостоятельно передвигаться.

Специалисты Службы спасения передали пожилую женщину работникам скорой помощи.

Всего для оказания помощи привлекались 3 человека личного состава и 1 единица специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба ведомства.

Общество Ромны Спасатели

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