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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:39427

Машиностроителей, которым не выплатили зарплату, призывают «стучать» на свое предприятие

Продолжается следствие по факту невыплаты заработной платы работникам ПАО «Сумское НПО»

Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области Следственным управлением ГУ НП в Сумской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту невыплаты заработной платы работникам ПАО «Сумское НПО». Сведения в ЕРДР внесены по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК Украины.

В связи с этим лица, перед которыми имеется задолженность по выплате заработной платы, могут воспользоваться своим правом и в соответствии со ст. 55 Уголовно-процессуального кодекса Украины обратиться с заявлением о привлечении их к производству в качестве потерпевшего, предоставив ее в Следственное управление ГУ НП в Сумской области (г. Сумы, ул. Герасима Кондратьева, 23) или прокуратуру Сумской области (г. Сумы, ул. Герасима Кондратьева, д. 33).

Детали можно уточнить по тел.22-11-83, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Долги по зарплате СМНВО

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