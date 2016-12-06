Машиностроителей, которым не выплатили зарплату, призывают «стучать» на свое предприятие

Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области Следственным управлением ГУ НП в Сумской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту невыплаты заработной платы работникам ПАО «Сумское НПО». Сведения в ЕРДР внесены по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК Украины.
В связи с этим лица, перед которыми имеется задолженность по выплате заработной платы, могут воспользоваться своим правом и в соответствии со ст. 55 Уголовно-процессуального кодекса Украины обратиться с заявлением о привлечении их к производству в качестве потерпевшего, предоставив ее в Следственное управление ГУ НП в Сумской области (г. Сумы, ул. Герасима Кондратьева, 23) или прокуратуру Сумской области (г. Сумы, ул. Герасима Кондратьева, д. 33).
Детали можно уточнить по тел.22-11-83, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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