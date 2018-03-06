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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:41164

В Кролевце спасатели ликвидировали пожар в жилом доме

Сегодня, 26 марта, в 10:07 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на 4 хозяев по ул. Преображенская в г. Кролевец.

О пожаре сообщила хозяйка, которая увидела дым с веранды жилого дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 22-й Государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 4 минуты пожарные прибыли на вызов. При проведении разведки было установлено, что огнем охвачено веранду и кухню на площади до 10 кв. м, а также перекрытие на площади до 10 кв. м.

Использовав на тушение 5 тонн воды, в 10:33 пожарным удалось локализовать возгорание, а в 11:03 - ликвидировать. Всего к тушению были привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара уничтожена мебель, вещи домашнего обихода, окна и двери. Повреждено перекрытие на площади 10 кв. м. Причина пожара сейчас устанавливается, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Кролевец Пожар

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