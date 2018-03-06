В Кролевце спасатели ликвидировали пожар в жилом доме

О пожаре сообщила хозяйка, которая увидела дым с веранды жилого дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 22-й Государственной пожарно-спасательной части.
Уже через 4 минуты пожарные прибыли на вызов. При проведении разведки было установлено, что огнем охвачено веранду и кухню на площади до 10 кв. м, а также перекрытие на площади до 10 кв. м.
Использовав на тушение 5 тонн воды, в 10:33 пожарным удалось локализовать возгорание, а в 11:03 - ликвидировать. Всего к тушению были привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате пожара уничтожена мебель, вещи домашнего обихода, окна и двери. Повреждено перекрытие на площади 10 кв. м. Причина пожара сейчас устанавливается, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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