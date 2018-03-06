«Сумы» стартовали с разгрома

Матч 24-го тура первенства Украины по футболу проходил в Полтавской области на базе ФК «Полтава». Игра завершилась полным разгромом хозяев – 0:4. Голы за сумчан забивали Дмитрий Богачов, Тарас Дурай и дважды – Вадим Яворский.
После этой победы сумчане выбрались из зоны вылета, занимая с 23 очками 14-ое место.
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