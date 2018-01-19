За выходные на Сумщине полицейские разоблачили 7 воров

Так, в областном центре на краже джинсов и шапки из магазина одежды «погорел» 43-летний сумчанин. А другой 53-летний житель города, получив в руки банковскую карточку знакомого пенсионера, начал активно рассчитываться ею по своему усмотрению. Мужчина успел потратить около 23 тысяч чужих денег, когда к нему наведались правоохранители и изъяли платежную карточку.
В совершении двух краж из торговых точек в центре города Ромны подозревается 39-летний местный житель. По предварительной информации, злоумышленник вынес весь товар, который там хранился: постельное белье, одежду и фасованные семечки, овощи.
Кража 400 гривен и слесарного инструмента из другого торгового заведения в городе Кролевец разоблачили местные правоохранители. Злоумышленником оказался 17-летний местный юноша. Полицейские уже изъяли у него все похищенное и передали в магазин на ответственное хранение.
А ахтырские полицейские разоблачили 21-летнего ахтырчанина, который украл два задних стопсигнала и домкрат из припаркованного на улице автомобиля. Как и в предыдущем случае, похищенное удалось вернуть владельцу.
Кражу металлических изделий из частного домохозяйства в Белопольском районе и 200 гривен наличных из квартиры в Глуховском районе удалось раскрыть местным правоохранителям.
По данным фактам совершенных краж в полиции уже открыты уголовные производства по ст.185 Уголовного кодекса Украины и начаты соответствующие следственные действия. В рамках открытых уголовных производств следователи проверят подозреваемых на причастность к совершению других подобных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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