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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:27125

За выходные на Сумщине полицейские разоблачили 7 воров

Двух злоумышленников разоблачили полицейские областного центра, а остальные пятеро «любителей легких денег» попались на кражах в Роменском, Кролевецком, Белопольском, Глуховском и Ахтырском районах.

Так, в областном центре на краже джинсов и шапки из магазина одежды «погорел» 43-летний сумчанин. А другой 53-летний житель города, получив в руки банковскую карточку знакомого пенсионера, начал активно рассчитываться ею по своему усмотрению. Мужчина успел потратить около 23 тысяч чужих денег, когда к нему наведались правоохранители и изъяли платежную карточку.

В совершении двух краж из торговых точек в центре города Ромны подозревается 39-летний местный житель. По предварительной информации, злоумышленник вынес весь товар, который там хранился: постельное белье, одежду и фасованные семечки, овощи.

Кража 400 гривен и слесарного инструмента из другого торгового заведения в городе Кролевец разоблачили местные правоохранители. Злоумышленником оказался 17-летний местный юноша. Полицейские уже изъяли у него все похищенное и передали в магазин на ответственное хранение.

А ахтырские полицейские разоблачили 21-летнего ахтырчанина, который украл два задних стопсигнала и домкрат из припаркованного на улице автомобиля. Как и в предыдущем случае, похищенное удалось вернуть владельцу.

Кражу металлических изделий из частного домохозяйства в Белопольском районе и 200 гривен наличных из квартиры в Глуховском районе удалось раскрыть местным правоохранителям.

По данным фактам совершенных краж в полиции уже открыты уголовные производства по ст.185 Уголовного кодекса Украины и начаты соответствующие следственные действия. В рамках открытых уголовных производств следователи проверят подозреваемых на причастность к совершению других подобных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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