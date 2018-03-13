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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:43208

Полиция рассказала о распространенных схемах мошенничества (фото)

Аферисты придумали множество схем собственного заработка на доверии рядовых граждан.

Однако чаще всего от их рук страдают пожилые и одинокие люди. Поэтому работники полиции подают несколько советов, как избежать мошеннических ловушек, и обращаются с просьбой ко всем гражданам, у кого есть пожилые родственники: не ограничивайтесь в своем общении с ними только телефонными разговорами. Уделите время и расскажите им об опасностях, которые несут в себе телефонные звонки незнакомых людей, представляющихся работниками полиции или банков. Предупредите их, как правильно действовать, когда им позвонят подобные «благодетели». Будьте внимательны сами и берегите своих родных и близких, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумщины.

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Право Мошенничество

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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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