Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:11217

Сумчан приглашают на Пасхальную ярмарку

5 апреля в Сумах на площади Независимости состоится областная ярмарка к Пасхальным праздникам.

В ней примут участие лучшие сельскохозяйственные и другие предприятия - производители продовольственных товаров области.

Будет представлен широкий выбор мясо-копченых, колбасных изделий, а также свежее мясо, молочная продукция, пасхальная выпечка, хлебобулочные, кондитерские, макаронные изделия в ассортименте, мука, крупы, масло, зерно, мед, рыбопродукты, овощи, посадочный материал, саженцы и другая качественная продукция на разные вкусы и предпочтения.

Ярмарка будет проходить с 8-00 до 14-00.

Общество Ярмарка

По тематике

28.03.2018 08:33

Сумчан приглашают на Пасхальную ярмарку

5 апреля в Сумах на площади Независимости состоится областная ярмарка к Пасхальным праздникам....

27.12.2017 08:13

Сумчан приглашают на новогоднюю ярмарку

28 декабря на площади Независимости состоится предновогодня областная агропромышленная ярмарка....

21.12.2017 17:51

Сумчан приглашают на новогоднюю ярмарку

28 декабря на площади Независимости состоится предновогодня областная агропромышленная ярмарка....

19.12.2017 12:37

Сумские лесхозы приглашают на «Елочную ярмарку»

Предприятия Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства предлагают главные атрибуты новогоднего праздника - елки и сосны....

16.11.2017 08:15

Сумчан приглашают на ярмарку

17 ноября в Сумах состоится областная агропромышленная ярмарка....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.