Сумчан приглашают на Пасхальную ярмарку 5 апреля в Сумах на площади Независимости состоится областная ярмарка к Пасхальным праздникам.

В ней примут участие лучшие сельскохозяйственные и другие предприятия - производители продовольственных товаров области.

Будет представлен широкий выбор мясо-копченых, колбасных изделий, а также свежее мясо, молочная продукция, пасхальная выпечка, хлебобулочные, кондитерские, макаронные изделия в ассортименте, мука, крупы, масло, зерно, мед, рыбопродукты, овощи, посадочный материал, саженцы и другая качественная продукция на разные вкусы и предпочтения.

Ярмарка будет проходить с 8-00 до 14-00.