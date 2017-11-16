Сумчан приглашают на Пасхальную ярмарку

В ней примут участие лучшие сельскохозяйственные и другие предприятия - производители продовольственных товаров области.
Будет представлен широкий выбор мясо-копченых, колбасных изделий, а также свежее мясо, молочная продукция, пасхальная выпечка, хлебобулочные, кондитерские, макаронные изделия в ассортименте, мука, крупы, масло, зерно, мед, рыбопродукты, овощи, посадочный материал, саженцы и другая качественная продукция на разные вкусы и предпочтения.
Ярмарка будет проходить с 8-00 до 14-00.
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