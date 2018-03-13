Патрульные помогли вытащить автомобиль из снежного плена (видео) 24 марта, около 9 часов утра, на 28-ом километре автодороги Н-12 «Сумы - Полтава», экипаж патрульной полиции обнаружил грузовой автомобиль DAF, который находился в кювете.

54-летний водитель объяснил, что потерял контроль над авто и съехал в кювет, где затем застрял в снежном сугробе.

Неподалеку полицейские увидели проезжающий трактор. Патрульные остановили его и попросили оказать помощь. Стражи порядка обеспечили безопасность дорожного движения, а в это время трактор вытащил грузовик из кювета.

Водитель поблагодарил полицейским и неравнодушному человеку, после чего продолжил свое движение.