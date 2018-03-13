Патрульные помогли вытащить автомобиль из снежного плена (видео)

54-летний водитель объяснил, что потерял контроль над авто и съехал в кювет, где затем застрял в снежном сугробе.
Неподалеку полицейские увидели проезжающий трактор. Патрульные остановили его и попросили оказать помощь. Стражи порядка обеспечили безопасность дорожного движения, а в это время трактор вытащил грузовик из кювета.
Водитель поблагодарил полицейским и неравнодушному человеку, после чего продолжил свое движение.
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