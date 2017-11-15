«Золотая соната» принесла сумчанке призовое место

Состоялся конкурс в минувшее воскресенье, 25 марта, в Полтаве. Сумчанка Анастасия Дедюхина заняла второе место в номинации «Вокальное искусство» в жанре «Эстрадный вокал».
Подготовила юную вокалистку преподаватель Натальи Фоломеева.
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