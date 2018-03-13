Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду, 28 марта, в Сумах и области ожидается видимость 200-500 м, сохранится туман.

Ночью и днем будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха в Сумах ночью 2-4 С мороза, днем около 0 С.