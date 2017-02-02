Сумы снова подписали соглашение о гуманитарной помощи из Швейцарии И. о. городского головы Владимир Войтенко, президент объединения «Help-Point-Sumy» Марианне Пиффаретти и директор Сумского областного благотворительного фонда «Хельвеция» Николай Резник подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве по предоставлению гуманитарной помощи в 2018 году.

По заключенному договору в 2018 году Сумы получат гуманитарную помощь для социальных и образовательных учреждений, однако преимущественно груз будет состоять из материалов медицинского направления.

Во время мероприятия Владимир Войтенко от всех сумчан поблагодарил Марианне Пиффаретти за многолетнюю поддержку и помощь.

«Для нас это крайне важно, и мы искренне Вам, Марианне, благодарны за то, что Вы много лет помогаете развивать наш город. Мы сотрудничаем с 2004 года, а в 2005 году было заключено первое соглашение на получение гуманитарной помощи. С тех пор уже получено 24 гуманитарных конвоя, - отметил Владимир Войтенко. - От всех сумчан благодарю Вас за добрые дела и желание помогать».

По словам Марианне Пиффаретти, в рамках сотрудничества в Сумы прибудут два конвоя, в каждом из них будет семь грузовых автомобилей. В составе груза преимущественно мебель для образовательных и медицинских учреждений города, школ и специализированных учреждений, материал для пожарно-спасательной службы и т.п. «Первый конвой доставят в апреле - уже через три недели, второй - в сентябре», - сообщила Марианне Пиффаретти.