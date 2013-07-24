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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:37298

С 1 апреля на сумских водоемах запрещена рыбалка

Работники полиции и рыбоохранного патруля предупреждают: нарушение сроков весенней ловли наказывается законом!

На основании ст.10 Закона Украины «О рыбном хозяйстве, промышленном рыболовстве и охране водных биоресурсов» приказом Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Сумской области установлено весенне-летний запрет на промышленное и любительское рыболовство на период нереста рыб и размножения других водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах в следующие сроки:

- во всех реках и их корневых водах (руслах рек со всеми действующими рукавами, заливами, затонами и другими проточными водами) с 01 апреля по 20 мая 2018 включительно;

- во всех водохранилищах с 01 апреля по 9 июня 2018 включительно;

- в придаточных водоемах (непроточных при низком уровне воды: проливы, устья, озера, пруды и другие водоемы, в том числе те, которые временно заливаются водой в период весеннего половодья) с 01 апреля по 29 июня 2018 включительно.

- запрещаются все виды ловли раков в период вынашивания ими икры, личинок, первой линьки с 01 апреля по 9 июня 2018 включительно.

Объявлены нерестилищами все реки, водохранилища, придаточные водоемы и другие рыбохозяйственные водные объекты Сумской области, подконтрольных Управлению Государственного агентства рыбного хозяйства в Сумской области.

На водных объектах в период нереста запрещается передвижение всех плавсредств, кроме судов специально уполномоченных органов, осуществляющих охрану водных биоресурсов.

Во время нереста запрещается проводить в рыбохозяйственных водных объектах и  в прибрежных защитных полосах дноуглубительные, взрывные, буровые работы, добычу гравия и песка, другие работы, которые негативно влияют на состояние водоемов.

В нерестовый период разрешается любительский лов рыбы одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с берега в пределах населенного пункта.

С целью оперативного реагирования на возможные случаи незаконного использования водных биоресурсов и привлечения к рыбоохранным мероприятиям общественности на период нерестовой компании 2018, при Управлении Государственного агентства рыбного хозяйства в Сумской области образованы четыре оперативных штаба с привлечением к их работе общественных инспекторов рыбоохраны и представителей профильных общественных объединений.

Уважаемые  жители  Сумщины!  Для  обеспечения  оперативного  реагирования  на  факты  браконьерства  просим  всех,  кто  видит  незаконный  вылов  рыбы  на  водоемах  области  или  сбыт  биоресурсов  и  незаконных  орудий  лова  срочно  сообщать  на  «горячую»  линию Сумского  рыбоохранного  патруля:  (096) 83-82-570   и   всеукраинскую бесплатную «горячую» линию: 0-800-50-52-50, сообщает Управление Государственного агентства рыбного хозяйства в Сумской области.

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