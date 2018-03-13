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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:45181

Патрульные поймали неудачливых воров

Обеспечивая общественный порядок, патрульные получили сообщение о проникновении в складское помещение продуктового магазина в переулке Веретеновском.

Инспекторы оперативно прибыли по указанному адресу, где действительно обнаружили двух неизвестных, которые пытались спрятаться от полицейских на складе. Поняв, что бежать некуда, мужчины самостоятельно вышли к патрульным.

Как выяснилось, граждане залезли на чужую крышу, где в дальнейшем по дереву вылезли на крышу складского помещения, а затем, повредив ее, проникли в сам склад.

28- и 29-летние правонарушители ранее имели проблемы с законом.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Право Патрульная полиция

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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