Патрульные поймали неудачливых воров Обеспечивая общественный порядок, патрульные получили сообщение о проникновении в складское помещение продуктового магазина в переулке Веретеновском.

Инспекторы оперативно прибыли по указанному адресу, где действительно обнаружили двух неизвестных, которые пытались спрятаться от полицейских на складе. Поняв, что бежать некуда, мужчины самостоятельно вышли к патрульным.

Как выяснилось, граждане залезли на чужую крышу, где в дальнейшем по дереву вылезли на крышу складского помещения, а затем, повредив ее, проникли в сам склад.

28- и 29-летние правонарушители ранее имели проблемы с законом.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.