Патрульные поймали неудачливых воров

Инспекторы оперативно прибыли по указанному адресу, где действительно обнаружили двух неизвестных, которые пытались спрятаться от полицейских на складе. Поняв, что бежать некуда, мужчины самостоятельно вышли к патрульным.
Как выяснилось, граждане залезли на чужую крышу, где в дальнейшем по дереву вылезли на крышу складского помещения, а затем, повредив ее, проникли в сам склад.
28- и 29-летние правонарушители ранее имели проблемы с законом.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
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