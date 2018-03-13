На Сумщине школьный автобус съехал в кювет

На место происшествия были направлены профессиональный пожарной пост г. Ворожба. Как стало известно, в транспортном средстве находилось семеро детей и трое взрослых. По предварительной информации, в результате происшествия одна из старшеклассниц травмирована. Девушку госпитализировали в медицинское учреждение.
Дополнительно, для оказания помощи привлекался телескопический погрузчик местной агрофирмы. Спецтехнику с помощью троса соединили с автобусом, после чего школьный транспорт удалось вытащить из кювета и отбуксировать на безопасный участок автодороги, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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