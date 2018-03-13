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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:511549

На Сумщине школьный автобус съехал в кювет

Сегодня, 27 марта, в 8:19 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что на подъезде к г. Ворожба Белопольского района школьный автобус попал в кювет.

На место происшествия были направлены профессиональный пожарной пост г. Ворожба. Как стало известно, в транспортном средстве находилось семеро детей и трое взрослых. По предварительной информации, в результате происшествия одна из старшеклассниц травмирована. Девушку госпитализировали в медицинское учреждение.

Дополнительно, для оказания помощи привлекался телескопический погрузчик местной агрофирмы. Спецтехнику с помощью троса соединили с автобусом, после чего школьный транспорт удалось вытащить из кювета и отбуксировать на безопасный участок автодороги, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Белопольский район Дтп Школьный автобус

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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