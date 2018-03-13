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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Троллейбусы № 3 и 4 завтра снова на линии

Движение троллейбусов на маршрутах №3 и №4 восстанавливается с 28 марта

Более 2 недель понадобилось работникам КП «Электроавтотранс» на обследование, выявление причин обесточивания сети и проведения ремонтных работ на участке ул. Героев Сумщины - ул. Троицкая (до остановки «Железнодорожный вокзал» - пр. Шевченко.

Как выяснилось, авария (обесточивание) произошло из-за повреждения кабелей, питающих центральную часть г. Сумы. Из-за этого вышел из строя фидер №103 (по ул. Троицкая).

«Обесточенные участки центральной части города были временно подключены к соседним тяговым подстанциям. Сделаны соответствующие переключения в контактной троллейбусной сети», - объяснил главный инженер предприятия Анатолий Кривенко.

С целью обеспечения бесперебойного электроснабжения контактной сети уже разработана проектная документация на строительство кабельной линии (6,3 км) к опорам по ул. Героев Сумщины. Ориентировочная стоимость - 9,5 млн грн.

Общество Троллейбусы

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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