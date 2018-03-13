Троллейбусы № 3 и 4 завтра снова на линии

Более 2 недель понадобилось работникам КП «Электроавтотранс» на обследование, выявление причин обесточивания сети и проведения ремонтных работ на участке ул. Героев Сумщины - ул. Троицкая (до остановки «Железнодорожный вокзал» - пр. Шевченко.
Как выяснилось, авария (обесточивание) произошло из-за повреждения кабелей, питающих центральную часть г. Сумы. Из-за этого вышел из строя фидер №103 (по ул. Троицкая).
«Обесточенные участки центральной части города были временно подключены к соседним тяговым подстанциям. Сделаны соответствующие переключения в контактной троллейбусной сети», - объяснил главный инженер предприятия Анатолий Кривенко.
С целью обеспечения бесперебойного электроснабжения контактной сети уже разработана проектная документация на строительство кабельной линии (6,3 км) к опорам по ул. Героев Сумщины. Ориентировочная стоимость - 9,5 млн грн.
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