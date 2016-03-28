В Сумах побывала Марина Порошенко Сегодня, 27 марта, Сумы с рабочим визитом посетила супруга президента Украины Марина Порошенко.

Первая леди посетила УВК № 16 им. Алексея Братушки и Сумской центр профессионально-технического образования по дизайну и сферы услуг.

В первом сейчас насчитывается 360 детей, из них инклюзивной формой охвачено 23 ученика с особыми образовательными потребностями (с нарушением опорно-двигательного аппарата, легкой степенью умственной отсталости, задержкой психического развития). В составе школьного отделения функционируют девять инклюзивных классов и один специальный (подготовительный) класс. В январе текущего года в дошкольном подразделении заработала инклюзивная группа, где сейчас воспитывается ребенок с особыми образовательными потребностями с задержкой психического развития. В заведении есть 20 учебных кабинетов, оборудованных в соответствии с требованиями; есть кабинет коррекционно-развивающих занятий, лечебной физкультуры, кабинет психологической службы; логопедический кабинет. Учебный процесс имеет коррекционную направленность, которую обеспечивают ассистент воспитателя дошкольной группы, ассистенты учителей, коррекционный психолог, логопед, педагог лечебной физкультуры.

Все это позволило УВК № 16 им. Алексея Братушки стать методической площадкой по вопросам внедрения инклюзивного обучения в общеобразовательном учреждении для учителей города и области.

Второй заведение, которое посетила Марина Порошенко в Сумах - Сумской центр профессионально-технического образования по дизайну и сферы услуг, который также внедряет инклюзивное образование и учит молодежь с нарушениями развития профессии «Швея». Сейчас эту профессию осваивают восемь девушек. По окончании обучения все они будут трудоустроены.

Увиденным в Сумах, отметила Марина Порошенко, она осталась довольна. Новая украинская школа, заметила она, это школа равных возможностей, поэтому формирование инклюзивного образовательной среды является одной из приоритетных задач.

Как сообщил и. о. городского головы Владимир Войтенко, для лучшей социализации детей с особыми образовательными потребностями в Сумах откроют еще и инклюзивного-ресурсный центр, который начнет свою работу с начала нового учебного года.