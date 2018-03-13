В Сумах разыграли кубок города по футзалу

В решающей игры сошлись чемпион города белопольский «Агросвит» и седьмая команда по итогам турнюра «Food Centre jr».
Основное время матча завершилось в ничью 2:2, а в дополнительном «пищевики» забили два безответных мяча и победили 4:2.
Лучшие игроки финала: Фадеев Александр («Food Centre jr») и Острога Игорь («Агросвит»).
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