В Николаевке открыли «евроЦНАП» Центр предоставления админуслуг построили в Николаевке Белопольского района «с нуля» при поддержке Программы «U-LEAD с Европой».

Центр будет предоставлять до сотни различных админуслуг, которыми теперь смогут воспользоваться 10 тыс жителей Николаевской громады. Общая стоимость проекта составляет более 3 миллионов гривен. Это средства международных партнеров - программы «U-LEAD с Европой». Присоединилась к его созданию и областная и местная власть.

«ЦПАУ в Николаевской ОТГ - частичка Европы на Сумщине, - отметил руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий. - Не только по форме, внешнему виду, но и по своей сути. Ведь он будет предоставлять до сотни административных услуг для населения и предпринимателей громады. Он создан благодаря сотрудничеству как с нашими международными донорами, так и областной и местной властью. Мы знаем, что уже объявлен новый конкурс в рамках программы «U-LEAD с Европой» и думаем, что таких Центров на Сумщине будет больше».

Участие в открытии Центра предоставления административных услуг взял первый секретарь Посольства Швеции в Украине, Программный директор «U-LEAD с Европой» от Sida Камеран Худур.

«Я горжусь тем, что плодотворное сотрудничество между Швецией и Украиной привело к созданию ЦПАУ в Николаевке, построенного с использованием современных решений, которые соответствуют стандартам ЕС в сфере защиты окружающей среды, - говорил он. - Качество предоставления административных услуг - это не привилегия, а право каждого гражданина. И именно на это мы готовы тратить средства налогоплательщиков Европейского Союза и его стран-членов - Швеции, Германии, Польши, Дании и Эстонии».

Глава Николаевской ОТГ Иван Игнатьев поблагодарил всех, кто принял участие в создании и открытии центра: «Наша громада получила прекрасную возможность благодаря международным партнерам, и теперь жители будут иметь качественные административные услуги в новом энергоэффективном здании. Мы очень рады, что в строительстве были использованы экологичные материалы и современные технологии, ведь это позволит нашей громаде быть на передовой развития и позитивных изменений. Будем продолжать воплощать прогрессивные проекты и улучшать жизнь жителей громады».